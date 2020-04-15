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      Українці, яких повернуть з полону, залишаться на Донбасі на обсервації

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      Українці проведуть 14 днів в обсервації / 24 канал

      Обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками на Донбасі може відбутися 16 квітня. Однак всі повернені українці змушені будуть 14 днів провести в обсервації. За цей час вони не зможуть бачитися з рідними.

      Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Громадського" повідомив, що українці обов’язково одразу пройдуть медичний огляд.

      Зверніть увагу Сторони узгодили усі деталі обміну полоненими, який відбудеться цього тижня

      Лікарі вже готові, вони проведуть тестування, і огляд стосуватиметься на тільки підозри на коронавірус, а взагалі стану здоров’я,
      – пояснив він.

      Місця для обсервації уже підготували. Вони розташовані "на території області, що межує з лінією зіткнення", тобто на Луганщині або Донеччині. "Не буде потреби везти їх у Київ, робити довгу складну дорогу, у них буде короткий шлях, але в зручних умовах", – сказав міністр.

      За словами Резнікова, його заступник вже на місці й ознайомився з місцями обсервації, претензій у нього немає.

      Вони отримають і одяг, і харчування, і також засоби зв’язку, щоби могли спілкуватися зі своїми родичами, які вже чекають їх. Але прийдеться набратися терпіння – два тижні пройти оцю необхідну обсервацію,
      – наголосив він.

      Що відомо про обмін полоненими:

      • Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.
      • Тристороння контактна група ще раніше погодила списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дату – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани.
      • За словами Резінкова, у переліку є чоловіки й жінки, цивільні й військові. Усі вони громадяни України.

      Обмін полоненими до Великодня: в чому перевага України – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Новини Луганська Окуповані території Олексій Резніков Україна – Росія Обмін полоненими
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