17:59
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Украинцы отмечают Вербное воскресенье: поздравления политиков

      - Читати новину українською
      Українські політики привітали християн східного обряду з Вербною неділею / "Народна правда"

      12 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Не остались в стороне от поздравлений с этим и некоторые украинские политики.

      Зокрема, сердечно привітав християн з Вербною неділею п’ятий президент Петро Порошенко. Він побажав "добра, злагоди, благополуччя та душевного тепла всім".

      Радимо ознайомитися Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину

      Також Порошенко нагадав, що за тиждень християни східного обряду вже відзначатимуть Великдень.

      Мер Львова Андрій Садовий, зі свого боку, відзначив, що цього дня вперше з радянських часів можна побачити порожні львівські храми.

      "Сьогодні це справді є проявом християнської доброчесності. Дякую!" – наголосив він.

      Також з Вербною неділею привітала українців міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Чиновниця побажала українцям "міцного здоров‘я, достатку та переповненого добром серця".

      Дай Боже, нам усе здолати та пережити нормально! За тиждень – Великдень! Завтра починається страсний тиждень. В народі його ще називають Чистим або Білим. Це – час переосмислення, час прощення, час очищення",
      – зауважила вона.

      Крім того, Лазебна підкреслила, що вжитті бувають різні ситуації та різні люди трапляються на нашому шляху. Але головне – залишатися людиною та бути вищим від образ чи наклепів.

      Завершила вона свій допис рядками Ліни Костенко.

      "І в житті, як на полі мінному,

      я просила в цьому сторіччі

      хоч би той магазинний мінімум:

      — Люди, будьте взаємно ввічливі! —

      і якби на те моя воля,

      написала б я скрізь курсивами:

      — Так багато на світі горя,

      люди, будьте взаємно красивими".

      До теми Що не можна робити на Вербну неділю: прикмети і заборони

      Побажав українцям "здоров’я", а також бути "сильними та міцними" й екнардеп Ігор Мосійчук.

      "Божого благословіння та милості всім нам!" – додав політик.

      Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук перепостив ролик, в якому мовиться про стан людини у період самоізоляції.

      Ще ніколи в період посту перед Пасхою нам не доводилося ізолювати себе не від певних продуктів чи речей, а один від одного, від людей,
      – такими словами починається це відео.

      Важливо! Чернівеька область – лідер в Україні за кількістю заражених коронавірусом. Крім того, перший випадок інфікування зафіксували саме тут. Станом на 12 березня на Буковині підтвердили 432 випадки. На жаль, 8 людей померли.

      Мер Іванно- Франківська Руслан Марцінків зазначив, що "Вербна неділя — добре та прекрасне свято, яке несе нам добрі вісті, попри негаразди.

      "Я щиро бажаю кожному благополуччя в сім’ї, затишку та радості. Нехай Господь благословить Вас та Вашу родину та подарує багато літ при доброму здоров’ї!" – підкреслив фанківський міський голова. 

      Крім того, у відеозверненні він зауважив,що цього року через карантин українці відзначають Вербну неділю не так, як зазавичай.  

      Але весна навколо та вербові котики дають надію на те, що ми разом усе подолаємо. І наступного року знову будемо разом із родиною йти до храму. А наші діти вітатимуть усіх традиційно: "Не я б’ю -верба б’є. За тиждень – Великдень". Божої ласки нам усім і віри в те, що все буде добре,
      – підсумував він.

      Зверніть увагу! На Івано-Франківщині станом на 12 березня підтверрдили 291 випадок зараження COVID-19. На жаль, ця область лідирує в Україні за числом жертв – померли 17 людей. 

      Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що цей квітень українці запам’ятають надовго. І вперше Великодні свята стануть по-справжньому домашніми.

      "Упевнений, що ми впораємося з викликами та станемо сильнішими. Нехай у вашому домі буде злагода та мир. Будьте здоровими та бережіть близьких!" – додав міністр.

      Цікаво Зеленський і Шмигаль привітали з Великоднем українських християн західного обряду

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Алексей Чернышов Игорь Мосийчук Марина Лазебна Андрей Садовой Петр Порошенко Религия Пасха
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Как работать в режиме виртуальных встреч: советы профессора школы бизнеса
      Наталія Микольска
      сегодня , 13:15 День космонавтики: Автостопом по галактике
      Євгенія Мазур