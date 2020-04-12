Украинцы отмечают Вербное воскресенье: поздравления политиков

12 апреля христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Не остались в стороне от поздравлений с этим и некоторые украинские политики.

Зокрема, сердечно привітав християн з Вербною неділею п’ятий президент Петро Порошенко. Він побажав "добра, злагоди, благополуччя та душевного тепла всім".

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Також Порошенко нагадав, що за тиждень християни східного обряду вже відзначатимуть Великдень.

Мер Львова Андрій Садовий, зі свого боку, відзначив, що цього дня вперше з радянських часів можна побачити порожні львівські храми.

"Сьогодні це справді є проявом християнської доброчесності. Дякую!" – наголосив він.

Також з Вербною неділею привітала українців міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Чиновниця побажала українцям "міцного здоров‘я, достатку та переповненого добром серця".

Дай Боже, нам усе здолати та пережити нормально! За тиждень – Великдень! Завтра починається страсний тиждень. В народі його ще називають Чистим або Білим. Це – час переосмислення, час прощення, час очищення",

– зауважила вона.

Крім того, Лазебна підкреслила, що вжитті бувають різні ситуації та різні люди трапляються на нашому шляху. Але головне – залишатися людиною та бути вищим від образ чи наклепів.

Завершила вона свій допис рядками Ліни Костенко.

"І в житті, як на полі мінному,

я просила в цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

— Люди, будьте взаємно ввічливі! —

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими".

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Побажав українцям "здоров’я", а також бути "сильними та міцними" й екнардеп Ігор Мосійчук.

"Божого благословіння та милості всім нам!" – додав політик.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук перепостив ролик, в якому мовиться про стан людини у період самоізоляції.

Ще ніколи в період посту перед Пасхою нам не доводилося ізолювати себе не від певних продуктів чи речей, а один від одного, від людей,

– такими словами починається це відео.

Важливо! Чернівеька область – лідер в Україні за кількістю заражених коронавірусом. Крім того, перший випадок інфікування зафіксували саме тут. Станом на 12 березня на Буковині підтвердили 432 випадки. На жаль, 8 людей померли.

Мер Іванно- Франківська Руслан Марцінків зазначив, що "Вербна неділя — добре та прекрасне свято, яке несе нам добрі вісті, попри негаразди.

"Я щиро бажаю кожному благополуччя в сім’ї, затишку та радості. Нехай Господь благословить Вас та Вашу родину та подарує багато літ при доброму здоров’ї!" – підкреслив фанківський міський голова.

Крім того, у відеозверненні він зауважив,що цього року через карантин українці відзначають Вербну неділю не так, як зазавичай.

Але весна навколо та вербові котики дають надію на те, що ми разом усе подолаємо. І наступного року знову будемо разом із родиною йти до храму. А наші діти вітатимуть усіх традиційно: "Не я б’ю -верба б’є. За тиждень – Великдень". Божої ласки нам усім і віри в те, що все буде добре,

– підсумував він.

Зверніть увагу! На Івано-Франківщині станом на 12 березня підтверрдили 291 випадок зараження COVID-19. На жаль, ця область лідирує в Україні за числом жертв – померли 17 людей.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що цей квітень українці запам’ятають надовго. І вперше Великодні свята стануть по-справжньому домашніми.

"Упевнений, що ми впораємося з викликами та станемо сильнішими. Нехай у вашому домі буде злагода та мир. Будьте здоровими та бережіть близьких!" – додав міністр.

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