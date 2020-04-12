Українці відзначають Вербну неділю: привітання політиків

12 квітня християни східного обряду відзначають Вербну неділю. Не залишилися осторонь від вітань й деякі українські політики.

Зокрема, сердечно привітав християн з Вербною неділею п’ятий президент Петро Порошенко. Він побажав "добра, злагоди, благополуччя та душевного тепла всім".

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Також Порошенко нагадав, що за тиждень християни східного обряду вже відзначатимуть Великдень.

Мер Львова Андрій Садовий, зі свого боку, відзначив, що цього дня вперше з радянських часів можна побачити порожні львівські храми.

"Сьогодні це справді є проявом християнської доброчесності. Дякую!" – наголосив він.

Також із Вербною неділею привітала українців міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Чиновниця побажала українцям "міцного здоров‘я, достатку та переповненого добром серця".

Дай Боже, нам усе здолати та пережити нормально! За тиждень – Великдень! Завтра починається страсний тиждень. В народі його ще називають Чистим або Білим. Це – час переосмислення, час прощення, час очищення",

– зауважила вона.

Крім того, Лазебна підкреслила, що в житті бувають різні ситуації та різні люди трапляються на нашому шляху. Але головне – залишатися людиною та бути вищим від образ чи наклепів.

Завершила вона свій допис рядками Ліни Костенко.

"І в житті, як на полі мінному,

я просила в цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

— Люди, будьте взаємно ввічливі! —

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими".

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Побажав українцям "здоров’я", а також бути "сильними та міцними" й екcнардеп Ігор Мосійчук.

"Божого благословіння та милості всім нам!" – додав політик.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук перепостив ролик, в якому мовиться про стан людини у період самоізоляції.

Ще ніколи в період посту перед Пасхою нам не доводилося ізолювати себе не від певних продуктів чи речей, а один від одного, від людей,

– такими словами починається це відео.

Важливо! Чернівецька область – лідер в Україні за кількістю заражених коронавірусом. Крім того, перший випадок інфікування зафіксували саме тут. Станом на 12 березня на Буковині підтвердили 432 випадки. На жаль, 8 людей померли.

Мер Іванно- Франківська Руслан Марцінків зазначив, що "Вербна неділя — добре та прекрасне свято, яке несе нам добрі вісті, попри негаразди.

"Я щиро бажаю кожному благополуччя в сім’ї, затишку та радості. Нехай Господь благословить Вас та Вашу родину та подарує багато літ при доброму здоров’ї!" – підкреслив фанківський міський голова.

Крім того, у відеозверненні він зауважив,що цього року через карантин українці відзначають Вербну неділю не так, як зазавичай.

Але весна навколо та вербові котики дають надію на те, що ми разом усе подолаємо. І наступного року знову будемо разом із родиною йти до храму. А наші діти вітатимуть усіх традиційно: "Не я б’ю -верба б’є. За тиждень – Великдень". Божої ласки нам усім і віри в те, що все буде добре,

– підсумував він.

Зверніть увагу! На Івано-Франківщині станом на 12 березня підтвердили 291 випадок зараження COVID-19. На жаль, ця область лідирує в Україні за числом жертв – померли 17 людей.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що цей квітень українці запам’ятають надовго. І вперше Великодні свята стануть по-справжньому домашніми.

"Упевнений, що ми впораємося з викликами та станемо сильнішими. Нехай у вашому домі буде злагода та мир. Будьте здоровими та бережіть близьких!" – додав міністр.

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