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Украинцы представили оригинальный рюкзак с анимацией

102 Читати новину українською
Украинцы представили оригинальный рюкзак
Украинцы представили оригинальный рюкзак / ain.ua

Украинская команда вывела на Kickstarter (сайт финансирования творческих проектов) рюкзак PIX. Фишка рюкзака в том, что он имеет анимированную переднюю сторону.

Об этом сообщает AIN.UA.

За первый день команда собрала 45% от нужной суммы – более 15 тысяч  долларов.

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Владельцы такого оригинального рюкзака смогут выводить на его переднюю сторону картинки и анимации на свой выбор. Для этого нужно скачать специальное приложение (доступно на iOS и Android) и выбрать подходящее изображение или создать свое.

Українці представили оригінальний рюкзак з анімацією

Объем рюкзака – 27 литров

Вместе с рюкзаком идет контроллер. Его прикрепляют на руль велосипеда и он выводит на спинку рюкзака поворотники и стопы – это происходит в реальном времени. Такая функция должна повысить безопасность велосипедистов на дороге.

Объем рюкзака – 27 литров. Он защищен от ударов и влаги. Внутри есть отделение для бумаг, шнуров, блокнота, а также пенал, брелок для ключей и отделение для бутылки с водой. Отсек для ноутбука, планшета и ценных вещей вынесен за спинку рюкзака.

Команда планирует собрать на Kickstarter как минимум 35 тысяч долларов. Розничная стоимость рюкзака составит 260 долларов (7 тысяч гривен). Рюкзак будет продаваться в четырех цветах: сером, розовом, голубом и желтом.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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