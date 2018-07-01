Украинцы создали беспроводное устройство, которое автоматически заряжает смартфон

Украинская команда TechNovator разработала уникальную беспроводную зарядку. Она способна зарядить смартфон с помощью электромагнитных волн и работает в радиусе 5 метров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Украинская разработка может заряжать одновременно до 4 смартфонов. Более того, можно настроить автоматическую систему зарядки, то есть когда на телефоне будет, например 30%, устройство само начнет заряжать гаджет. Для этого предварительно нужно установить приложение на телефоне, которое будет следить за состоянием батареи.

Зарядное устройство состоит из передатчика и приемника. При этом телефон необходимо поместить в специальный чехол.

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