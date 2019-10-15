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      Украинцы создали один из самых успешных стартапов мира: что делает программа Grammarly

      Сделано в Украине 35 Читати новину українською

      Такого успеха не достигал еще ни один украинский стартап. Онлайн редактор Grammarly не только получил 200 миллионов долларов от инвесторов, но и вышел в высшую лигу спартапов: получил титул "Единорога".

      Что это значит? А то, что разработку Алексея Шевченко, Макса Литвина, и Дмитрия Лидера оценили в более чем миллиард долларов. Вот они в почетном списке мировых единорогов.

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      Кто находится рядом? BlaBlaCar, Space X и сервис аренды жилья Airbnb. Сейчас компании есть чем гордиться, ведь их онлайн редактором пользуются 20 миллионов человек. К тому же ежедневно! А еще более тысячи школ и колледжей и 2 тысячи компаний, среди которых технический гигант Cisco и аэрокосмическая корпорация Boeing.

      Grammarly обнаруживает в десять раз больше ошибок чем Word

      Если раньше мы надеялись, что текстовый редактор "Word" укажет на все наши ошибки, то Grammarly в среднем предлагает в десять раз больше исправлений. Речь идет не только о корректном написании слов или правильных грамматических формах. В этой программе искусственный интеллект помогает улучшить стилистику текстов, то есть подсказывает более точное слово или предлагает, как избежать тавтологии.

      Grammarly
      Как работает программа

      Grammarly умеет анализировать тон сообщения

      С недавних пор разработчики представили еще одну опцию – программа анализирует тон вашего сообщения: насколько он уверенный, официальный, агрессивный или дружелюбный. Это может помочь, когда вы, например, пишете письмо к боссу, который не очень вами доволен. Или же вы никак не наладите коммуникацию с сотрудником.

      Стартап стал прибыльным за 2 года

      Базовая версия бесплатная, а вот за дополнительные опции придется ежемесячно выкладывать от 11 до 30 долларов. К слову, Grammarly стали прибыльными уже за первые 2 года

      Компания основана тремя украинцами, но 70% пользователей – это люди, для которых английский является родным. Чтобы развить стартап до таких высот, пришлось объединить хорошую команду лингвистов и программистов и совершенствовать продукт в течение 10 лет.

      Засновники Grammarly
      Основатели Grammarly

      За последние два года Grammarly разрослась вдвое. Сейчас главный офис расположен в Кремниевой долине, самый многочисленный – в Киеве, еще один в Нью-Йорке, а с недавних пор и в канадском Ванкувере.

      blog_ava
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      Автор: Уляна Скицкая
      Теги: Новости Украины Новости США Новости Техно Сделано в Украине Стартап Интернет
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