Українці створили один із найуспішніших стартапів світу: що робить програма Grammarly

Такого успіху не досягав ще жоден український стартап. Онлайн редактор Grammarly не лише отримав 200 мільйонів доларів від інвесторів, але й вийшов у вищу лігу спартапів: здобув титул "Єдиногрога".

Що це означає? А те, що розробку Олексія Шевченка, Макса Литвина, та Дмитра Лідера оцінили в понад мільярд доларів. Ось вони у почесному списку світових єдинорогів.

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Хто розташований поруч? BlaBlaCar, Space X та сервіс оренди житла Airbnb. Зараз компанії є чим пишатись, адже їхнім онлайн редактором користуються 20 мільйонів людей. До того ж щодня! А ще понад тисячу шкіл і коледжів та 2 тисячі компаній, серед яких технічний гігант Cisco та аерокосмічна корпорація Boeing.

Grammarly виявляє вдесятеро більше помилок ніж Word

Якщо раніше ми сподівалися, що текстовий редактор "Word" вкаже на всі наші помилки, то Grammarly в середньому пропонує удесятеро більше виправлень. Йдеться не лише про коректне написання слів чи правильні граматичні форми. У цій програмі штучний інтелект допомагає покращити стилістику текстів, тобто підказує більш влучне слово або пропонує, як уникнути тавтології.



Як працює програма

Grammarly вміє аналізувати тон повідомлення

Віднедавна розробники представили ще одну опцію – програма аналізує тон вашого повідомлення: наскільки він упевнений, офіційний, агресивний чи дружній. Це може допомогти, коли ви, наприклад, пишете лист до боса, який не дуже вами задоволений. Або ж ви ніяк не налагодите комунікацію зі співробітником.

Стартап став прибутковим за 2 роки

Базова версія безкоштовна, а от за додаткові опції доведеться щомісяця викладати від 11 до 30 доларів. До слова, Grammarly стали прибутковими вже за перші 2 роки

Компанія заснована трьома українцями, але 70% користувачів – це люди, для яких англійська є рідною. Аби розвинути стартап до таких висот, довелось об’єднати хорошу команду лінгвістів і програмістів і вдосконалювати продукт протягом 10 років.



Засновники Grammarly

За останні два роки Grammarly розрослася вдвічі. Зараз головний офіс розташований у Кремнієвій долині, найчисленніший – у Києві, ще один у Нью-Йорку, а віднедавна і в канадському Ванкувері.