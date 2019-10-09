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      Американські Youtube-блогери 2 тижні мандрували Україною: що їх вразило та розчарувало

      Зроблено в Україні 593 Читать новость на русском

      Нам добре відомі українські реалії, усі плюси та мінуси нашої держави, які крають серце. А от якщо поглянути на нашу країну збоку – скажімо, очима блогерів, які відвідали 94 країни і чиї відео переглянули сотню мільйонів разів. Так, американці Кара та Нейт пробули в Україні 2 тижні: відвідали Київ, Чорнобиль, Львів та зняли 7 відео.

      Журналісти 24 каналу на основі цих епізодів склали список усіх факторів, які закохують в Україну або ж відлякують від неї.

      Неймовірно! 10 найкрасивіших місць Європи за версією CNN 

      Чим Україна розчарувала

        • Потяги

      Цікаво, що це подружжя не бачило наших електричок чи хоча б працкартів. Вони обрали найдорожчий СВ-вагон в потязі Київ – Львів, проте чистих рушників чи білизни там не знайшли.

      Блогерів здивувала брудна постіль у потягах
      Блогерів здивувала брудна постіль у потягах

      А щоб добути воду в туалеті, їм довелося пройти справжній квест, бо виявилося, що крани – це всього лиш елемент декору.

        • Англійська мова

      "Ай донт спік інгліш" – фраза, яку іноземці часто чують у нашій країні. Ще один пункт – люди. Трапляються або дивакуваті, або не надто привітні. Особливо це було помітно в Києві на Петрівці.

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      І це все. За два тижні мінусів у нашій країні знайшлось не так багато, а от плюсів – чималий список.

      Чим Україна закохала в себе блогерів?

        Ціни

      Ви, мабуть, здогадалися, що на першому місці – ціни. Іноземцям у голові не вкладається, як гігантська квартира в центрі Києва із сауною і джакузі може коштувати менше 75 доларів за день.

      У Львові проїхати через пів міста – трохи більше двох доларів. А повноцінний обід у їдальні – 5 доларів і стільки ж подвійна кава з круасанами.

      Блогери навіть проїхалися львівським тролейбусом
      Американці навіть проїхалися львівським тролейбусом

      Блогери додають, що вони бували в країнах, де ще дешевше, але там доводиться їсти на ринку, сидячи на пластикових табуретках, і спостерігати, як поруч пробігають щурі. А тут безлімітний сніданок у вишуканому ресторані під гру на фортепіано коштуватиме 6 доларів.

        Смачна їжа

      Якщо ми вже заговорили про їжу, то, порівнюючи з кухнями інших 93 країн, блогери відзначали, наскільки у нас смачно.

      Блогерів здивували смачні страви в Україні
      Блогерів здивували смачні страви в Україні

        Діджиталізація

      Кара та Нейт згадували, наскільки складно їм було купувати квитки на потяги в Росії, Грузії, Індії, натомість сайт «Укрзалізниці» дуже потішив. Кілька кліків – і квитки в кишені.

      Цікаво! Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки

        Люди

      Ну і на останок – люди. Бо хоча диваки й траплялись, але були й безцінні моменти – обійми зі старожилами в зоні відчуження, звичайна сім’я, яка запросила блогерів за свій столик у кафе чи просто незнайомці на вулиці.

      Враження Youtube-блогерів від подорожі в Чорнобиль: повне відео

      Всі відео американських Youtube-блогерів про Україну можна подивитися за посиланням

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      Автор: Уляна Скицька
      Теги: Новини України Новини США Зроблено в Україні Подорожі Відпочинок Ціни
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