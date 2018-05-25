Тест, наскільки добре ти знаєш англійську – хибні друзі перекладачів

Хибні друзі перекладачів – це пара слів, або навіть цілих фраз з різних мов, які читаються або звучать однаково, але при цьому мають різне значення. В противагу фальшивим друзям перекладачів існують також запозичені слова, які прийшли з іншої мови у рідну, асимілювались і мають те саме значення, що і в іншій.

Міжмовні омоніми, а саме так ще називають "хибних друзів перекладачів", бувають різних типів. Але для перевірки себе завжди можна скористатись спеціальним словником.

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До речі, вперше цим питанням у лінгвістиці зацікавились французи ще у далекому 1928 році – М. Кесслер і Ж. Дероккін’ї.

Сьогодні, 25 травня, світ відзначає День філолога. Філолог в українських реаліях – це універсальна людина, вона може бути і викладачем, і перекладачем, і журналістом, і маркетологом, і СММщиком, і ще багато іншого.

Для тих філологів, які працюють безпосередньо за спеціальністю, дуже важливо знати більшість "хибних друзів перекладачів". Але це також буде корисно і пересічним українцям, адже хто знає, коли доведеться спілкуватись з іноземцями... А саме через слова, деякі з яких наведені нижче у тесті, можна пошитися у дурні.

Цей тест допоможе перевірити вам свої знання не тільки з української мови, але і з англійської.

Не забудьте поділитись результами з друзями, а також перевірте їх знання!

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