Яку освітню модель треба запровадити в Україні, щоб вирішити ці два глобальні питання? Взяти і скопіювати вже існуючу в іншій країні чи створити власну – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Нам бракує перш за все впевненості, що ми можемо самі це зробити, та розуміння, як саме це зробити. Для цього потрібно реалізувати лише декілька системних кроків: усвідомити мету освіти, сформувати правильні кроки і реалізувати їх, попри спротив від "експертів в освіті", які точно будуть намагатись все залишити так, як є наразі, переконуючи всіх і вся, що тільки їх "реформи", за великі бюджетні та грантові кошти, потрібні освіті, країні та українцям.

Найголовніше питання в освіті – до чого вона повинна готувати дитину

Очевидна відповідь – до життя. Це, здавалося б, дуже просте завдання, але насправді – надскладне. Адже наше життя з кожним не те що роком, а днем, стає все більш непередбачуваним. То тут, то там виникають "чорні лебеді", а іноді і не тільки вони, але і "тварі", значно гірші за цих благородних птахів: росіяни, тривоги, епідемії, фінансові кризи, ризик третьої світової та ядерної війни…

Усе це ллється і ллється на голови наших дітей. А тут ще й школа зі своїми вимогами, великою кількістю предметів, сумнівними з погляду практичного застосування знаннями і великою кількістю домашніх завдань, які роблять (якщо роблять) іноді діти самі, а іноді разом із батьками, а іноді й батьки замість дітей…

А чи можна взагалі підготувати дитину до життя, тим більше успішного та щасливого, в умовах війни? Відповідь на це питання дає Ізраїль – країна, яка з моменту існування весь час перебуває у стані війни. Ізраїль посідає 5-те місце у рейтингу найщасливіших країн світу, а економічні здобутки цієї держави не потребують додаткових аргументів.

Загалом, проблема освіти – не нова й існує не тільки в Україні. Це глобальний біль на думку провідних світових експертів на кшталт сера Кена Робінсона, виступ якого на TED-конференції щодо проблем освіти зібрав десятки мільйонів переглядів. Світ швидко технологічно змінюється, а система освіти пасе задніх, хоча саме вона повинна бути в авангарді змін і готувати нове покоління до них заздалегідь. Саме тому, зараз в усьому світі йде пошук "ідеальної моделі" системи освіти, але поки що її нікому не вдалося винайти.

Вважається, що сінгапурська та фінська моделі освіти – є наразі найкращими. Вони абсолютно різні за своїм змістом:

сингапурська модель – це жорсткий фокус на навчання;

фінська – навпаки, людиноцентрична, де головне – щоб дитина відчувала себе в комфорті, задоволеною та щасливою.

І який результат цих двох моделей? Так, діти у Сингапурі показують найкращі результати з математики та інших предметів, але у рейтингу щастя ця країна лише тридцята, а ви багато знаєте фінських топменеджерів у провідних світових корпораціях або глобальних політичних лідерів?

Тобто в одному випадку навчання проходить на межі з фізичними та психологічними можливостями молодих людей, "витискає" з них всі соки, а в іншому – комфорт та зручність не дають змогу дитині отримувати у достатній кількості навички та мотивацію працювати з максимальною віддачею, оскільки учні звикають до постійного комфорту та "не напруженості" у житті.

Яка освітня модель найкраща для України

Ми часто-густо захоплюємося то однією, то іншою системою освіти: от би у нас освіта була, як у Фінляндії, США, Великій Британії, Сингапурі. Може, досить вже чекати, поки хтось десь знайде "універсальний еліксир", а взяти і створити свою ефективну систему освіти. Щоб інші країни вивчали і наслідували наш досвід. Весь світ наразі знаходиться в пошуку рішення, яке б ефективно готувало нове покоління до тих викликів, які як снігова куля накопичуються у суспільстві.

Чому б Україні не стати тією країною, яка зможе першою вирішити це питання і стати світовим лідером в освіті? У нас для цього є всі необхідні ресурси, навіть під час війни: професійні експерти, IT-технології, команди, які реалізують масштабні інноваційні освітні проєкти, приватні, донорські та державні інвестиції у сферу освіти. Не вистачає тільки віри у себе і правильного менеджменту цього процесу.

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Кроки для побудови успішної системи освіти

Перш за все, необхідно суттєво зменшити навантаження на дітей, тобто зменшити кількість матеріалу, який вивчається. У провідних країнах світу діти мають набагато менший обсяг і це дозволяє вивчати найважливіше, засвоювати краще. Діти фізично та морально не виснажуються, маючи вільний час на гуртки, відпочинок, хобі, спілкування тощо.

Наприклад, у Фінляндії діти навіть у старших класах витрачають на домашні завдання до пів години, а у нас, якщо все виконувати, піде весь вечір і це після 7 – 8 уроків щодня.

Освітня програма перевантажена фактами та деталями, які не дають учням простору для розвитку та творчості. Діти не вчаться думати – вони просто біжать марафон, намагаючись не відстати. Про зменшення навчального матеріалу говорить кожен міністр, який за останнє десятиліття приходив до Міносвіти, але кількість предметів, тем і уроків тільки збільшується.

По-друге, потрібно всі предмети, які викладаються, прив'язати до практичного використання та реальних потреб ринку праці, адже майже всі батьки зіштовхуються з одним і тим же запитанням від своїх дітей: "Навіщо мені це вчити?".

І наші діти праві – не секрет, що більшість знань, які ми отримуємо під час навчання, ми не використовуємо у своєму житті. Вже багато поколінь діє за схемою: "здав – забув". Школярі та студенти витрачають роки на вивчення складних формул, дат і правил, але після випуску часто не знають, як написати резюме, розпланувати бюджет чи оформити документи.

По-третє, треба запровадити системне (не факультативне) навчання навичок, які міжнародні експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі вважають найзатребуванішими у 21 столітті. Це так звані "м'які" навички (sort skills):

емоційний інтелект,

критичне мислення,

комунікація,

вміння працювати в команді,

фінансова грамотність,

тайм-менеджмент,

вміння навчатися тощо.

Тобто всі ті навички, які потрібні людині у будь-якій професії та у житті поза роботою.

По-четверте, треба змінити формат, запровадивши проєктне навчання з тотальним використанням сучасних технологій. Наші діти їх і так постійно "юзають", на відміну від старшого покоління, яке їх навчає. Вкрай важливо говорити з дітьми їхньою мовою, щоб вони вчителів не сприймали як "динозаврів" з минулого, які не знають, а іноді і бояться сучасних технологій на кшталт ШІ, віртуальної та доповненої реальності тощо.

І, по-п'яте, слід зменшити навантаження на вчителів, прибрати нереальний обсяг звітності, від якого вони страждають, дати зрозумілу і просту систему оцінювання дітей, покращити їх умови праці. Багато закладів освіти, особливо у селах, мають, м'яко кажучи, не дуже сучасний вигляд і матеріально-технічне забезпечення. Це точно не провина вчителів, а проблема системи загалом.

Вчителі та викладачі в Україні – це герої без нагород. Вони працюють у складних умовах, без достойної оплати, без мотивації. Молодь не хоче йти у школу, бо ця професія не дає ні перспектив, ні матеріального забезпечення. Від вчителів наразі всі щось вимагають: батьки, директори, діти, чиновники, але ж вони – також люди, зі своїми потребами та проблемами. Необхідно забезпечити їхні потреби, а вже потім очікувати повної віддачі у своїй роботі.

Звичайно, можна і потрібно зробити багато інших кроків, на кшталт підготовки не стільки потужних, скільки професійних менеджерів у сфері освіти, які б могли очолити департаменти та відділи освіти у громадах, заклади освіти та привнести в них нове дихання. Можна запровадити таку модель освіти, щоб в усіх закладах дитина чи підліток сама досліджувала матеріал, у своєму ритмі, використовуючи ті інструменти, які їй комфортніше, а вчитель виступав би у ролі помічника, а не просто б передавав пісну інформацію з підручника. Можна застосувати кейсові інтегровані уроки, тематичні навчальні ігри та практичні заняття, задіяти комерційні компанії та підприємців-практиків у процесі підготовки навчальних матеріалів та запровадити дуальну освіту…

Цей перелік можна та потрібно продовжувати, але робити зміни важливо системно, поступово і не для галочки. Освіта – це не просто школа чи університет. Це система, яка або дає людині старт у житті, або ламає її ще на початку шляху.

Зараз ми маємо українську освіту, яка навчає виживати, але не жити. Це потрібно змінювати. Бо майбутнє країни залежить не лише від реформ, а й від того, чи зможемо ми виховати покоління, яке не боятиметься посісти своє місце у сучасному світі.