Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика

Ложные друзья переводчика – это пара слов или даже целых фраз из разных языков, которые читаются или звучат одинаково, но при этом имеют разное значение. В противовес фальшивым друзьям переводчиков существуют также заимствованные слова, пришедшие из другого языка в родной, ассимилировавшиеся и имеющие то же значение, что и в другом.

Межъязыковые омонимы, а именно так еще называют "ложных друзей переводчиков", бывают различных типов. Но для проверки себя всегда можно воспользоваться специальным словарем.

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Кстати, впервые этим вопросом в лингвистике заинтересовались французы еще в далеком 1928-м – М. Кесслер и Ж. Дероккиньи.

Сегодня, 25 мая, мир отмечает День филолога. Филолог в украинских реалиях – это универсальный человек, он может быть и преподавателем, и переводчиком, и журналистом, и маркетологом, и СММщиком, и еще многое другое.

Для тех филологов, которые работают непосредственно по специальности, очень важно знать большинство "ложных друзей переводчиков". Но это также будет полезно и рядовым украинцам, ведь кто знает, когда придется общаться с иностранцами... А именно из-за слов, некоторые из которых приведены ниже в тесте, можно попасть впросак.

Этот тест поможет вам проверить свои знания не только по украинскому языку, но и по английскому.

Не забудьте поделиться результами с друзьями, а также проверьте их знания!

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