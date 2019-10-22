Украинцы стали меньше узнавать новости по телевизору, а больше – из соцсетей

Телевизионные СМИ в Украине в 2019 году потеряли первое место среди источников получения новостей. Все потому, что значительно выросла доля аудитории, которая узнает новости из социальных сетей.

Уменьшается и количество украинцев, которые отдают предпочтение радио и печатным СМИ, свидетельствуют результаты опроса Internews, обнародованные на пресс-конференции 22 октября в Киеве.

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Какими СМИ украинцы пользовались в течение последних 30 дней (в 2019 году) для получения новостей:

68% – соцсети (53% – в 2018 году);

66% – телевидение (77%);

59% – сайты новостей (60%);

18% – радио (26%);

15% – печатные (21%).



Какими СМИ украинцы пользовались в течение последних 30 дней для получения новостей / инфографика Internews

Онлайн-медиа пользуются популярностью среди украинцев в возрасте 18-45 лет. Тем временем аудитории телевидения остаются украинцы в возрасте 46+. Самыми популярными телевизионными каналами являются "1+1" и "Интер".

Получая новости из интернета, потребители чаще всего отдают предпочтение службам и сервисам новостей (таким как Google News, ukr.net).

Доля тех, кто использует Facebook, продолжает расти, укрепляются позиции соцсети и как источника новостей. Украинцы активно используют Viber и YouTube, однако эти сети не так активно распространяют новостной контент. В то же время российские соцсети все больше теряют популярность среди украинцев.

Какими соцсетями украинцы преимущественно пользуются для получения новостей:

49% – Facebook;

25% – YouTube;

18% – Viber;

10% – Instagram;

6% – Telegram;

4% – "ВКонтакте".

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Какими соцсетями пользуются украинцы для получения новостей / инфографика Internews