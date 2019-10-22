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      Украинцы стали меньше узнавать новости по телевизору, а больше – из соцсетей

      11 Читати новину українською
      Украинцы все меньше узнают новости из телевизора
      Украинцы все меньше узнают новости из телевизора / detector.media

      Телевизионные СМИ в Украине в 2019 году потеряли первое место среди источников получения новостей. Все потому, что значительно выросла доля аудитории, которая узнает новости из социальных сетей.

      Уменьшается и количество украинцев, которые отдают предпочтение радио и печатным СМИ, свидетельствуют результаты опроса Internews, обнародованные на пресс-конференции 22 октября в Киеве.

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      Какими СМИ украинцы пользовались в течение последних 30 дней (в 2019 году) для получения новостей:

      • 68% – соцсети (53% – в 2018 году);
      • 66% – телевидение (77%);
      • 59% – сайты новостей (60%);
      • 18% – радио (26%);
      • 15% – печатные (21%).

      ЗМІ популярність Україна українці ЗМІ новини статистика
      Какими СМИ украинцы пользовались в течение последних 30 дней для получения новостей / инфографика Internews

      Онлайн-медиа пользуются популярностью среди украинцев в возрасте 18-45 лет. Тем временем аудитории телевидения остаются украинцы в возрасте 46+. Самыми популярными телевизионными каналами являются "1+1" и "Интер".

      Получая новости из интернета, потребители чаще всего отдают предпочтение службам и сервисам новостей (таким как Google News, ukr.net).

      Доля тех, кто использует Facebook, продолжает расти, укрепляются позиции соцсети и как источника новостей. Украинцы активно используют Viber и YouTube, однако эти сети не так активно распространяют новостной контент. В то же время российские соцсети все больше теряют популярность среди украинцев.

      Какими соцсетями украинцы преимущественно пользуются для получения новостей:

      • 49% – Facebook;
      • 25% – YouTube;
      • 18% – Viber;
      • 10% – Instagram;
      • 6% – Telegram;
      • 4% – "ВКонтакте".

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      соцмережі новини Україна статистика використання фейсбук
      Какими соцсетями пользуются украинцы для получения новостей / инфографика Internews

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Интернет Соцсети Социологическое исследование Медиа СМИ Статистика
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