Українці почали менше дізнаватися новини по телевізору, а більше – з соцмереж

Телевізійні ЗМІ в Україні у 2019 році втратили перше місце серед джерел отримання новин. Усе тому, що значно зросла частка аудиторії, яка дізнається новини з соціальних мереж.

Зменшується і кількість українців, які віддають радіо та друковані ЗМІ, свідчать результати опитування Internews, оприлюднені на пресконференції 22 жовтня у Києві.

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Якими ЗМІ українці користувалися протягом останніх 30 днів (у 2019 році) для отримання новин:

68% – соцмережі (53% – у 2018 році);

66% – телебачення (77%);

59% – сайти новин (60%);

18% – радіо (26%);

15% – друковані (21%).



Якими ЗМІ українці користувалися протягом останніх 30 днів для отримання новин / інфографіка Internews

Онлайн-медіа користуються популярністю серед українців у віці 18-45 років. Тим часом аудиторією телебачення залишаються українці у віці 46+. Найпопулярнішими телевізійними каналами є "1+1" та "Інтер".

Отримуючи новини з інтернету, споживачі найчастіше віддають перевагу службам та сервісам новин (таким як Google News, ukr.net).

Частка тих, хто використовує Facebook, продовжує зростати, зміцнюються позиції соцмережі і як джерела новин. Українці активно використовують Viber та YouTube, проте ці мережі не так активно розповсюджують новинний контент. Водночас російські соцмережі дедалі більше втрачають прихильність серед українців.

Якими соцмережами українці переважно користуються для отримання новин:

49% – Facebook;

25% – YouTube;

18% – Viber;

10% – Instagram;

6% – Telegram;

4% – "ВКонтакте".

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Якими соцмережами користуються українці для отримання новин / інфографіка Internews