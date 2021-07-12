Жуткий "рекорд": всего за сутки в Украине утонули более 30 человек, среди них – дети

С начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

Спасатели заявили, что только за 1 день в воде умерли 32 человека, из них пятеро детей.

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Статистика за минувшие сутки

По данным спасателей, в течение 11 июля погибли 32 человека. Произошло это:

в Днепре , на искусственном водоеме "Котлован", а также в водоеме в Синельниковском районе;

, на искусственном водоеме "Котлован", а также в водоеме в Синельниковском районе; в Черкассах на реке Днепр;

на реке Днепр; в Киеве на озере в Беличанском лесу Святошинского района.

В ГСЧС добавили, что даже такая печальная статистика не пугает украинцев и смертность на воде продолжает увеличиваться. По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде являются:

несоблюдение правил безопасного поведения гражданами;

купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

В общем, с начала года на водоемах страны уже утонуло 665 человек, из которых 70 детей. Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.

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