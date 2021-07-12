Жуткий "рекорд": всего за сутки в Украине утонули более 30 человек, среди них – дети
12 июля 2021 , 14:13Читати новину українською
С начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
Спасатели заявили, что только за 1 день в воде умерли 32 человека, из них пятеро детей.
Важно Искали 3 дня: в Одесской области нашли тело рыбака, который упал с лодки в Днестре
Статистика за минувшие сутки
По данным спасателей, в течение 11 июля погибли 32 человека. Произошло это:
- в Днепре, на искусственном водоеме "Котлован", а также в водоеме в Синельниковском районе;
- в Черкассах на реке Днепр;
- в Киеве на озере в Беличанском лесу Святошинского района.
В ГСЧС добавили, что даже такая печальная статистика не пугает украинцев и смертность на воде продолжает увеличиваться. По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде являются:
- несоблюдение правил безопасного поведения гражданами;
- купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
В общем, с начала года на водоемах страны уже утонуло 665 человек, из которых 70 детей. Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.
Правила безопасности на воде: главные советы от ГСЧС
- Отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.
- Никогда не ныряйте в незнакомых местах.
- Не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки
- Не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас.
- Температура воды должна быть не ниже +17 градусов.
- Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.