В Украине отмечают День миротворцев: фото, видео

Украинские военнослужащие с 1992 года принимают участие в международных операциях и миссиях в разных регионах планеты. В нашем государстве День миротворцев отмечают 15 июля.

Помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ Юрий Кульпа сообщил 24 каналу о деталях миротворческой миссии в ДР Конго.

Читайте также Украинские миротворцы в ДР Конго получили почетные награды от ООН: фото, видео

18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с декабря 2012. Сегодня это уже 12 ротация численностью в 246 военнослужащих,

– отметил он.

Среди основных задач украинского национального контингента:

транспортные перевозки;

огневая поддержка наземных сил;

воздушное сопровождение сил миссии;

разведка;

наблюдение;

поисково-спасательные операции;

экстренные медицинские эвакуации больных и раненых.

В составе отряда есть восемь вертолетов Ми-8, из которых 4 – транспортные и 4 транспортно-боевые. Есть также автомобильная, специальная техника и стрелковое оружие.

Наземный состав привлечен к выполнению задач по обеспечению жизнедеятельности, осуществляется охрана лагеря, сопровождение документации по требованию миссии ООН и другие задачи.

Несмотря на праздничный день, украинские вертолетчики выполняют определенные задачи миссии ООН и сегодня. Один вертолет привлечен к экстренной медицинской эвакуации раненых – он находится в условиях высокогорья. Еще три вертолета выполняют полеты по перевозке грузов и пассажиров,

– добавил Юрий Кульпа.

Он начала очередной ротации с октября 2020 года налет в небе Африки составил 3 тысячи часов.

Выполнено более 3 200 полетов;

Перевезено 11,5 тысячи пассажиров и 430 тонн грузов.

Под сине-желтым знаменем более 45 тысяч военнослужащих ВСУ приняли участие в 27 международных операциях и миссиях в разных уголках планеты. К сожалению, 55 бойцов Вооруженных сил Украины погибли.

Военные ВСУ выполняют миротворческие миссии ООН в ДР Конго / Фото Юрия Кульпы



Украинские миротворцы выполняют международные операции в ДР Конго: смотрите видео

Награждение военнослужащих Вооруженных сил Украины: смотрите видео

Полеты украинских миротворцев вертолетами: смотрите видео