С января 2025 года в Украине вводят экостандарт "Евро-6": каких авто коснутся изменения

С 1 января 2025 года легковые автомобили, которые подаются на первую регистрацию в Украине, должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-6". Эта норма пока не касается другого транспорта.

Соответствие экологическому стандарту "Евро-6" предусмотрено законодательством. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Какой транспорт должен соответствовать экологическому стандарту "Евро-6"

Соответствие нормам "Евро-6" с 1 января будут проверять в новых легковых автомобилях, которые завозятся в Украину и впервые ставятся на регистрацию.

Подержанные авто с нового года должны соответствовать экостандарту "Евро-2".

Для новых и подержанных грузовиков, автобусов, спецтехники и седельных тягачей, которые становятся на регистрацию в Украине, обязательным будет стандарт "Евро-5". А на соответствие "Евро-6" такой транспорт будут проверять с 1 января 2027 года.

Стоит отметить! Автомобили, выполняющие экологический стандарт "Евро-6", появились в Европе в 2015 году. Тоесть предельный возраст таких авто на 6 лет меньше, чем в тех, которые разрешено ввозить сейчас. Машины с "Евро-5" на рынке ЕС появились в 2009 году, с "Евро-2" – в 1996.

Во время военного положения такое решение позволяет оставить такие автомобили на доступном уровне. Ведь если бы стандарт "Евро-6" обязательно ввели для всех видов транспорта, то вырос бы минимальный уровень цен на них в связи с уменьшением проходного возраста.

Наибольшее влияние из-за введения "Евро-6" в Украине будет ощущаться при покупке подержанных автобусов, а меньше всего – грузовиков и седельных тягачей. Сегмент LCV вообще не почувствует изменений, при текущем среднем возрасте 6 лет.

Изменения с 1 января 2025 года не касаются электромобилей, потому что у них нет двигателя внутреннего сгорания, а также отдельные авто, которые прибывают как гуманитарная помощь или для оборонных нужд.

Что регулирует экологический стандарт "Евро"

Экологические стандарты "Евро" отвечают за содержание вредных веществ в выхлопных газах автотранспорта. В Европе сейчас ведутся переговоры о переходе на "Евро-7". Подержанными автомобилями с более низкими стандартами пользоваться не запрещено, но в некоторых странах существуют ограничения по въезду таких авто в центр города.

Напомним, при покупке нового автомобиля в Украине ее владелец должен уплатить ряд налогов, среди которых налог на роскошь, налог на покупку и налог на продажу.