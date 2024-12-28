Відповідність екологічному стандарту "Євро-6" передбачена законодавством. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Який транспорт повинен відповідати екологічному стандарту "Євро-6"

Відповідність нормам "Євро-6" із 1 січня перевірятимуть в нових легкових автомобілях, які завозяться в Україну і вперше ставляться на реєстрацію.

Вживані авто з нового року мають відповідати екостандарту "Євро-2".

Для нових та вживаних вантажівок, автобусів, спецтехніки і сідлових тягачів, які стають на реєстрацію в Україні, обов'язковим буде стандарт "Євро-5". А на відповідність "Євро-6" такий транспорт перевірятимуть з 1 січня 2027 року.

Варто зазначити! Автомобілі, що виконують екологічний стандарт "Євро-6", з'явилися в Європі у 2015 році. Тобто граничний вік таких авто на 6 років менший, ніж в тих, які дозволено ввозити зараз. Машини з "Євро-5" на ринку ЄС з’явилися у 2009 році, з "Євро-2" – у 1996.

Під час воєнного стану таке рішення дозволяє залишити такі автомобілі на доступному рівні. Адже якби стандарт "Євро-6" обов'язково ввели для всіх видів транспорту, то зріс би мінімальний рівень цін на них у зв’язку зі зменшенням прохідного віку.

Найбільше вплив через введення "Євро-6" в Україні відчуватиметься при покупці вживаних автобусів, а найменше – вантажівок та сідлових тягачів. Сегмент LCV взагалі не відчує змін, при поточному середньому віці 6 років.

Зміни з 1 січня 2025 року не стосуються електромобілів, бо у них немає двигуна внутрішнього згорання, а також окремі авто, які прибувають як гуманітарна допомога чи для оборонних потреб.

Що регулює екологічний стандарт "Євро"

Екологічні стандарти "Євро" відповідають за вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автотранспорту. У Європі нині ведуться переговори щодо переходу на "Євро-7". Вживаними автомобілями з нижчими стандартами користуватися не заборонено, але в деяких країнах існують обмеження щодо в‘їзду таких авто в центр міста.

Нагадаємо, при покупці нового автомобіля в Україні її власник має сплатити низку податків, серед яких податок на розкіш, податок на купівлю та податок на продаж.