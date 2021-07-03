Грозы, град и мощный ветер: в Украине – штормовое предупреждение
3 июля 2021 , 10:47Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Украине 3 июля прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Спасатели предупреждают о грозах и мощном ветре во всех областях.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о шквалах 15 – 20 метров в секунду.
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Спасатели не исключают град в отдельных районах. Объявлен 1 уровень опасности (желтый).
В Киеве и Киевской области 3 июля грозы (І уровень опасности, желтый),
– добавили в ГСЧС.
Опасные погодные условия 3 июля / Скриншот с сайта Укргидмометцентра
Непогода в Украине: последние новости
- На днях Львов накрыли два мощных ливня. Улицы стали реками, автомобили буквально плавали по дорогам.
- Пронеслись сильные грозы и на Буковине. Шквальный ветер вырывал деревья, срывал крыши и побил стекла в домах.
- Непогода также наделала бед в Запорожье, Днепре и Полтавщине. Коммунальщики ликвидировали последствия.
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