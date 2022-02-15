В Украине анонсировали общенациональный телемарафон ко Дню единства
Источник:Министерство культуры
Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единства. В свою очередь в Минкульте к этой дате анонсировали проведение общенационального телемарафона.
Об этом сообщил замглавы Министерства культуры и информационной политики Тарас Шевченко. Транслировать телемарафон будет и 24 канал.
Читайте также Зеленский объявил 16 февраля Днем единства
Просим рассмотреть возможность проведения общенационального телемарафона "UAвместе" 16 февраля 2022 года с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. Предлагаем начать указанный марафон с исполнения Государственного гимна Украины,
– отметил чиновник.
Тарас Шевченко заранее поблагодарил за сотрудничество ради консолидации украинского общества.
В Украине анонсировали общенациональный телемарафон ко Дню единства / Скриншот
План мероприятий ко Дню единства
Денис Шмыгаль подчеркнул, что День единства должен консолидировать наше общество. По его словам, правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих.
Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение – несокрушимая сила Украины,
– сказал премьер-министр.
Также 16 февраля планируется запуск платформы стратегической коммуникации "UAвместе". С ее помощью:
- власти ежедневно будут информировать население о ситуации возле границ;
- планируется ускорить процесс формирования батальонов территориальной обороны.
Более того, новый канал стратегической коммуникации будут использовать для проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встреч дипломатических работников и украинских общин.