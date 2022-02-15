Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единства. В свою очередь в Минкульте к этой дате анонсировали проведение общенационального телемарафона.

Об этом сообщил замглавы Министерства культуры и информационной политики Тарас Шевченко. Транслировать телемарафон будет и 24 канал.

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Просим рассмотреть возможность проведения общенационального телемарафона "UAвместе" 16 февраля 2022 года с 08:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. Предлагаем начать указанный марафон с исполнения Государственного гимна Украины,

– отметил чиновник.

Тарас Шевченко заранее поблагодарил за сотрудничество ради консолидации украинского общества.

В Украине анонсировали общенациональный телемарафон ко Дню единства / Скриншот

План мероприятий ко Дню единства

Денис Шмыгаль подчеркнул, что День единства должен консолидировать наше общество. По его словам, правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих.

Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь само единение – несокрушимая сила Украины,

– сказал премьер-министр.

Также 16 февраля планируется запуск платформы стратегической коммуникации "UAвместе". С ее помощью:

власти ежедневно будут информировать население о ситуации возле границ;

планируется ускорить процесс формирования батальонов территориальной обороны.

Более того, новый канал стратегической коммуникации будут использовать для проведения в зарубежных дипломатических учреждениях Украины встреч дипломатических работников и украинских общин.

Зеленский объявил 16 февраля Днем единства: смотрите видео