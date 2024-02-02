Еще в ноябре 2023 года появилась информация, что Олегу Цареву вручено подозрение относительно финансирования оккупационных войск страны-агрессора во временно оккупированном Крыму. Бывший народный депутат в 2014 году выехал в Россию и уже тогда начал активно сотрудничать с военно-политическим руководством России.

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Суд арестовал имущество Царева

Речь идет об аресте квартиры в центральной части Днепра, земельного участка в Киевской области, а также два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев.

Общая стоимость арестованной недвижимости "экс-регионала" составляет почти полмиллиарда гривен. Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрации на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества,

– рассказали в СБУ.

В Офисе Генерального прокурора объяснили, что сейчас в рамках следствия арестован земельный участок в Киевской области площадью 0,15 гектара и жилой дом в Ялте площадью 180,4 квадратных метров.

В этот список также относятся объекты его недвижимого имущества в Ялте. Среди них - гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения и хозяйственные постройки. Общая стоимость арестованного имущества достигает 460,6 миллиона гривен.

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По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с российским законодательством.

Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного (отдыха и оздоровления – 24 Канал) бизнеса в бюджет страны-агрессорки в виде "налогов".

Кроме того, экс-нардеп заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов Царева.

Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки России, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

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Следователи СБУ дополнительно сообщили Цареву о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Впрочем, задержать его пока будет трудно.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины,

– говорится в сообщении Службы безопасности.

Обратите внимание! Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.

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