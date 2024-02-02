Ще у листопаді 2023 року з'явилася інформація, що Олегу Царьову вручено підозру щодо фінансування окупаційних військ країни-агресорки в тимчасово окупованому Криму. Колишній народний депутат у 2014 році виїхав до Росії та вже тоді почав активно співпрацювати з військово-політичним керівництвом Росії.

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Суд арештував майно Царьова

Мовиться про арешт квартири у центральній частині Дніпра, земельної ділянки на Київщині, а також два майнових комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості "ексрегіонала" становить майже пів мільярда гривень. Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна,

– розповіли в СБУ.

В Офісі Генерального прокурора пояснили, що наразі у рамках слідства арештовано земельну ділянку у Київській області площею 0,15 гектара та житловий будинок у Ялті площею 180,4 квадратних метрів.

До цього списку також належать об'єкти його нерухомого майна у Ялті. Серед них - готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення та господарські будівлі. Загальна вартість арештованого майна сягає 460,6 мільйона гривень.

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За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до російського законодавства.

Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного (відпочинкового та оздоровчого – 24 Канал) бізнесу до бюджету країни-агресорки у вигляді "податків".

Крім того, екснардеп уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів Царьова.

Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання Росії, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

Що загрожує колаборанту

Слідчі СБУ додатково повідомили Царьову про підозру за статтею про фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Втім, затримати його наразі буде важко.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України,

– йдеться в повідомленні Служби безпеки.

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