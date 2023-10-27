Вночі на території санаторію в тимчасово окупованому Криму, де проживає колаборант Олег Царьов, помітили карету швидкої допомоги та поліцію. Згодом стало відомо, що у колишнього нардепа України стріляли.

Дивіться також "Алєг, ти що плачеш": українці розірвали мережу мемами про "напад" на зрадника Царьова

ФСБ відкрила справу про замах на життя "державного діяча"

У Росії вже розпочали розслідувати інцидент з Царьовим як замах на життя "державного діяча". Там відкрили кримінальну справу і провадять "невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії".

Російські телеграм-канали, крім того, зазначають, що Царьов досі перебуває у важкому стані. Якщо стан зрадника погіршиться, його планують транспортувати до Москви.

Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати замах на Царьова, пояснивши, що наразі немає офіційних підтверджень цього інциденту.

Царьова підстрелили: хто за цим може стояти

Українські експерти з InformNapalm вважають, що так званий замах на Олега Царьова міг бути інсценуванням. Журналісти зауважили, що інформаційні джерела не могли навіть точно сказати, що сталося з Царьовим. Спочатку писали, що його підрізали, а потім, що в нього стріляли. Крім того, достеменно невідомо, де перебуває колаборант. Ні представники медичних закладів, ні так званих "правоохоронних" органів не володіють цими подробицями.

Журналісти не виключать й варіант замовного вбиства. Кремль міг наказати "прибрати" Царьова, який дозволяв собі критикувати режим.

Знайшли в крові біля санаторію: що відомо про "замах"