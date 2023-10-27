Ночью на территории санатория во временно оккупированном Крыму, где проживает коллаборант Олег Царев, заметили карету скорой помощи и полицию. Впоследствии стало известно, что в бывшего нардепа Украины стреляли.

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ФСБ открыла дело о покушении на жизнь "государственного деятеля"

В России уже начали расследовать инцидент с Царевым как покушение на жизнь "государственного деятеля". Там возбуждено уголовное дело и проводят "неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия".

Российские телеграмм-каналы, кроме того, отмечают, что Царев все еще находится в тяжелом состоянии. Если состояние предателя ухудшится, его планируют транспортировать в Москву.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать покушение на Царева, объяснив, что пока нет официальных подтверждений этого инцидента.

Царева подстрелили: кто за этим может стоять

Украинские эксперты по InformNapalm считают, что так называемое покушение на Олега Царева могло быть инсценировкой. Журналисты отметили, что информационные источники не могли даже точно сказать, что произошло с Царевым. Сначала писали, что его подрезали, а затем, что в него стреляли. Кроме того, неизвестно, где находится коллаборант. Ни представители медицинских учреждений, ни так называемых "правоохранительных" органов не владеют этими подробностями.

Журналисты также не исключат вариант заказного убийства. Кремль мог приказать "убрать" Царева, позволявшего себе критиковать режим.

Нашли в крови возле санатория: что известно о "покушении"