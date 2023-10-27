Собственно, 27 октября утром телеграм-каналы сообщили о приезде в дом Царева в Ялте автомобилей скорых помощей и так называемых "правоохранительных органов". А вот InformNapalm не исключает, что это могло быть инсценировкой для привлечения внимания.

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Прежде всего, важно, что сначала информационные источники утверждали, что предателя Украины якобы подрезали, а потом начали говорить о том, что в него стреляли.

Вместе с тем по состоянию на 14:30, 27 октября неизвестно точно, где находится Царев. Ни представители медицинских учреждений, ни так называемых "правоохранительных органов" о нем ничего не слышали. Хотя они были у его дома.

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В любом случае следует тщательно фильтровать информацию, появляющуюся на российских платформах относительно этого события. Кремль мог его приказать убрать из-за критики режима, но мог и приказать сделать спектакль для привлечения внимания.

Делом якобы занимается ФСБ. Царев в последнее время позволял себе не комплиментарные изречения насчет Кремля, поэтому вполне возможно, что его приказали убрать. Но не исключена и инсценировка для создания информационного повода и привлечения внимания к этой фигуре,

– пишут украинские эксперты из InformNapalm.

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