Собственно, 27 октября утром телеграм-каналы сообщили о приезде в дом Царева в Ялте автомобилей скорых помощей и так называемых "правоохранительных органов". А вот InformNapalm не исключает, что это могло быть инсценировкой для привлечения внимания.
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Нападение на Царева: интересные детали
Прежде всего, важно, что сначала информационные источники утверждали, что предателя Украины якобы подрезали, а потом начали говорить о том, что в него стреляли.
Вместе с тем по состоянию на 14:30, 27 октября неизвестно точно, где находится Царев. Ни представители медицинских учреждений, ни так называемых "правоохранительных органов" о нем ничего не слышали. Хотя они были у его дома.
Что происходило ночью у дома предателя Царева в Крыму: смотрите видео
В любом случае следует тщательно фильтровать информацию, появляющуюся на российских платформах относительно этого события. Кремль мог его приказать убрать из-за критики режима, но мог и приказать сделать спектакль для привлечения внимания.
Делом якобы занимается ФСБ. Царев в последнее время позволял себе не комплиментарные изречения насчет Кремля, поэтому вполне возможно, что его приказали убрать. Но не исключена и инсценировка для создания информационного повода и привлечения внимания к этой фигуре,
– пишут украинские эксперты из InformNapalm.
Реакция Москвы на это "покушение"
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда ему задали вопрос относительно того, что же произошло с Царевым, был немногословным. По его словам, пока у Кремля нет информации о нападении на предателя.
- Кроме того, депутат парламента России Яна Лантратова заявила, что ему якобы врачи делают операцию. А также, как пишут вражеские телеграм-каналы, якобы родственники предателя подтвердили информацию о покушении на него.
- Добавим, что, по сообщению информисточников, к моменту прибытия кареты скорой Олег Царев был без сознания, поскольку якобы потерял большое количество крови. Кто стрелял в коллаборанта и с каким мотивом, пока неизвестно.