Власне, 27 жовтня вранці телеграм-канали повідомили про приїзд до будинку Царьова в Ялті автомобілів швидких допомог та так званих "правоохоронних органів". А от InformNapalm не виключає, що це могло бути інсценування для привернення уваги.

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Насамперед важливо, що спершу інформаційні джерела стверджували, що зрадника України нібито підрізали, а потім почали говорити про те, що в нього стріляли.

Разом з тим станом на 14:30 27 жовтня невідомо достеменно, де перебуває Царьов. Ні представники медичних закладів, ні так званих "правоохоронних" про нього нічого не чули. Хоча вони були біля його будинку.

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У будь-якому разі, слід ретельно фільтрувати інформацію, що з'являється на російських платформах стосовно цієї події. Кремль міг наказати прибрати Царьова через критику режиму, а й міг і наказати зробити спектакль для привернення уваги.

Справою нібито займається ФСБ. Царьов останнім часом дозволяв собі некомпліментарні вислови на рахунок Кремля, тому цілком можливо, що його наказали прибрати. Але не виключено й інсценування для створення інформаційного приводу і привернення уваги до цієї постаті,

– пишуть українські експерти з InformNapalm.

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