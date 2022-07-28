Baykar бесплатно передаст Украине еще один беспилотник, на который копили деньги поляки

Компания Baykar бесплатно передаст Украине еще один Bayraktar, на который собирали деньги добросердечные поляки.

Компания не примет средства, которые поляки собрали на Bayraktar и отдаст беспилотник бесплатно. Об этом турецкая компания сообщила организатору сбора Славомиру Сераковскому.

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Baykar заявила, что поражена единством поляков в желании помочь Украине и хочет стать частью "этого отражения солидарности".



Письмо от компании Baykar организатору сбора / Фото Славомир Сераковский

В Польше уже решили, куда пойдут собранные деньги

В результате собранные на Bayraktar средства пойдут на гуманитарную помощь украинцам. А сумма, которую еще собрали дополнительно, передадут на ВСУ. Таким образом, на гуманитарную помощь Украине пойдут 22,5 миллиона злотых, а Вооруженным Силам Украины – около 1,8 миллиона.

Сераковский подчеркнул, что сумма для ВСУ сможет возрасти, поскольку сбор средств продолжается до конца недели. Он поблагодарил всех, кто присоединился к помощи, ускоряя победу Украины над россией.

Это уже не первый подарок от Baykar

В июне украинцы всего за 3 дня собрали средства на приобретение четырех Bayraktar. Минобороны должно было законтрактовать эту "покупку", но компания Baykar Makina решила сделать подарок, отдав за просто так 3 беспилотника, на которые и собиралось изначально. Все средства, собранные волонтерами, использовали на другую вещь. Сергей Притула анонсировал, что когда украинцы узнают, что это, то у них "мир перевернется".

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