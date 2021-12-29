В Украине больше не планируют вводить тотальные локдауны, — Шмигаль

Кабинет Министров больше не планирует возвращаться к практике внедрения тотального локдауна в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при 100% вакцинации работников.

Такое заявление сделал глава правительства Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров.

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Он пояснил, что тотального локдауна можно будет избежать благодаря запуску бесплатной вакцинации. И даже в красной зоне бизнес может работать без существенных ограничений. Конечно, при полной вакцинации 100% своих работников.

Шмигаль отметил, что неотделимой частью экономической политики правительства за последние 2 года стали антикризисные программы поддержки экономики и бизнеса.

Только за последний год правительство по инициативе президента запустило программы прямых и целевых выплат для малого и среднего бизнеса. Их общий объем составил 15 миллиардов гривен,

– добавил премьер.

Речь идет о:

выплатах предпринимателям, которые ограничивали свою работу из-за попадания региона в красную зону;

а также запуск программы целевых выплат "ЄПідтримка".

По словам Шмыгаля, предприниматели уже положительно оценили эффект "ЄПідтримки".

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