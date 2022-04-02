В Украине будет действовать чрезвычайное положение после отмены военного, – Шмыгаль

В Украине продолжит действовать чрезвычайное положение, пока будут ликвидировать последствия войны. Военное положение будет отменено, как только будет соответствующая военная ситуация.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает 24 канал. По его словам, решение об отмене военного положения и режиме ЧС будет принимать правительство и Президент Украины.

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Военное положение отменят в зависимости от военной ситуации

Шмыгаль не уточнил, реально ли отменить военное положение до завершения активных боевых действий.

Как только военная ситуация будет разрешать, то руководство государства будет принимать решение об отмене военного положения. После военного положения останется действовать чрезвычайное положение по всему государству,

– заявил он.

Премьер-министр добавил, что сейчас власти активно ведут переговоры с международными партнерами по восстановлению Украины. Впереди много интенсивной работы. В ходе этого в стране обязательно будет действовать чрезвычайное положение.

"Во время ликвидации последствий будет действовать режим чрезвычайного положения. Президент и правительство будет принимать решения, когда будем выходить из этого состояния поэтапно", – добавил Денис Шмыгаль.

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