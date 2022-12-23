На Сочельник будет тепло, однако местами ждут дождь: прогноз погоды в Украине на 24 декабря

Погода в Украине в субботу, 24 декабря, будет достаточно теплой, однако местами прогнозируют дожди. На всей территории Украины столбики термометров покажут температуру выше нуля.

Теплее всего, уже традиционно, будет на Юге. Во временно оккупированном Крыму воздух прогреется до +11 градусов.

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В большинстве областей на Западе весь день будет облачным. С самого утра будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее – +2…+4 градуса. В то же время утром до самого вечера небо в большинстве областей будет покрыто облаками.

Весь день в северных регионах будет облачным. Почти весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. На Юге тоже будет облачно, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Вечером будет идти мелкий дождь, столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины на 24 декабря.

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +2...+4



Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Фото Укргидрометцентра