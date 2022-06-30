Часть областей накроют грозы, град и шквалы: где прогнозируют непогоду

В центральных и южных областях ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы с градом и порывы ветра.

По прогнозам синоптиков, грозы начнутся днем 30 июня. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Грозы и порывы ветра

Днем 30 июня в Украине, кроме западных и большинства восточных областей, грозы. В центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

В центральных и южных районах объявили I уровень опасности. Он на карте показан желтым цветом.

30 июня – 1 июля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается всех областей, кроме Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Крыма.



Ухудшение погодных условий / Данные Укргидрометцентра

Температура воздуха в Украине 30 июня

Львов – +33...+35

Ужгород – +34...+36

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – +33...+35

Черновцы – +33...+35

Хмельницкий – +32...+34

Луцк – +33...+35

Ровно – +32...+34

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +30...+32

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29

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