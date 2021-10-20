В Украине будут новые правила перевозок, но не для всего транспорта: Кабмин назвал исключения
Источник:Денис Шмыгаль в телеграме
Денис Шмыгаль заявил, что на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине усилили коронавирусные ограничения. Следовательно, с 21 октября начнут действовать новые правила пассажирских перевозок.
Премьер-министр сообщил, что речь идет и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест,
– отметил глава правительства.
В то же время Денис Шмыгаль добавил, что новые правила пока не касаются общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области.Обратите внимание! Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют, единственной альтернативой является массовая вакцинация.
Какая цель новых ограничений
Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что правительство будет делать все возможное для препятствования распространению COVID-19. Правила будут действовать не только для железнодорожного сообщения, но и автобусных межобластных поездок.
Объясняют, что люди во время поездок находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия можно инфицироваться коронавирусом.