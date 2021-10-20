В Украине будут новые правила перевозок, но не для всего транспорта: Кабмин назвал исключения

Денис Шмыгаль заявил, что на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине усилили коронавирусные ограничения. Следовательно, с 21 октября начнут действовать новые правила пассажирских перевозок.

Премьер-министр сообщил, что речь идет и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест,

– отметил глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль добавил, что новые правила пока не касаются общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области.

Какая цель новых ограничений Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что правительство будет делать все возможное для препятствования распространению COVID-19. Правила будут действовать не только для железнодорожного сообщения, но и автобусных межобластных поездок. Объясняют, что люди во время поездок находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия можно инфицироваться коронавирусом.