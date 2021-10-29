В Украине будут патрулировать только вакцинированные полицейские со спецзначками, – Клименко
Источник:"Право на владу"
В Украине за соблюдением карантина будут следить только вакцинированные сотрудники полиции. С 1 ноября все правоохранители выйдут на службу со специальными значками.
COVID-19 болеют более 2 тысяч полицейских
Вакцинацию полицейских начали еще в апреле. Об этом в эфире телепрограммы заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
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В тот период умерло 20 полицейских, еще сотни – находились в реанимации. Теперь ситуация уже лучше.
Сегодня болеет 2200 полицейских, но в реанимации людей практически нет. И, слава Богу, ни одной смерти. Мы не подвергаем опасности граждан и будем требовать у граждан, преступивших закон, отвечать перед законом,
– заверил Клименко.
Он добавил, что 4 тысячи полицейских имеют на планшетах считыватели GR-кодов и могут устанавливать фейковые сертификаты.
Клименко призвал украинцев вакцинироваться, а о фактах продажи подделок сообщать по номерам 0 800 505 170 или 102.
Полицейские будут выходить на работу со специальными значками
Карантин в Украине: коротко
- С 30 октября красная зона карантина будет действовать уже в 15 областях Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Ровненской, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.
- Согласно правилам, в рестораны, торговые центры, спортзалы и тому подобное могут заходить только вакцинированные украинцы. Кроме того, привитыми должны быть все работники.
- В Киеве ограничения будут еще строже – в общественный транспорт будут впускать только по сертификату вакцинации или отрицательному ПЦР тесту. За порядком будут следить полицейские.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала