В Украине будут патрулировать только вакцинированные полицейские со спецзначками, – Клименко

В Украине за соблюдением карантина будут следить только вакцинированные сотрудники полиции. С 1 ноября все правоохранители выйдут на службу со специальными значками.

COVID-19 болеют более 2 тысяч полицейских

Вакцинацию полицейских начали еще в апреле. Об этом в эфире телепрограммы заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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В тот период умерло 20 полицейских, еще сотни – находились в реанимации. Теперь ситуация уже лучше.

Сегодня болеет 2200 полицейских, но в реанимации людей практически нет. И, слава Богу, ни одной смерти. Мы не подвергаем опасности граждан и будем требовать у граждан, преступивших закон, отвечать перед законом,

– заверил Клименко.

Он добавил, что 4 тысячи полицейских имеют на планшетах считыватели GR-кодов и могут устанавливать фейковые сертификаты.

Клименко призвал украинцев вакцинироваться, а о фактах продажи подделок сообщать по номерам 0 800 505 170 или 102.



Полицейские будут выходить на работу со специальными значками

Карантин в Украине: коротко

С 30 октября красная зона карантина будет действовать уже в 15 областях Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Ровненской, Николаевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Согласно правилам, в рестораны, торговые центры, спортзалы и тому подобное могут заходить только вакцинированные украинцы. Кроме того, привитыми должны быть все работники.

В Киеве ограничения будут еще строже – в общественный транспорт будут впускать только по сертификату вакцинации или отрицательному ПЦР тесту. За порядком будут следить полицейские.

Следователи начали почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документов. Более 70 дел касаются врачей или работников медицинских лабораторий.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала