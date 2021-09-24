В Украине будут производить турецкие ударные беспилотники Bayraktar, – Кулеба

Президент Владимир Зеленский 22 сентября находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Там президент Украины провел встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Во время переговоров политики должны были договориться о строительстве завода турецких ударных беспилотников в нашей стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет,

– заметил глава МИД.

Кулеба заявил, что в Украине будут производить турецкие Bayraktar: смотрите видео

Беспилотники Bayraktar для Украины: коротко

На вооружении ВСУ уже есть беспилотники Bayraktar TB-2. О закупке 6 таких аппаратов Украина и Турция договорились еще в 2018 году.

В 2020 году гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря анонсировал, что Украина планирует приобрести у Турции еще 48 таких беспилотников.