В Киеве была попытка теракта. Полиция задержала неизвестного, который оставил сумку в жилом комплексе River Mall.

Соответствующую информацию написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Это случилось 27 февраля – на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Киеве была попытка теракта

Попытка теракта в River Mall предотвратили,

– написал Геращенко.

Советник главы МВД рассказал:

бдительный киевлянин сообщил, что некий х*р с бородой оставил рюкзак в ЖК River Mall;

далее сотрудники Нацполиции и Главного управления разведки МОУ приехали и убедились, что там взрывчатка;

Далее по камерам установили, что этот под**ас (сотрудник воск России) заминировал с целью теракта,

– рассказал Геращенко.

Добавил, что у ДРГ было трое. По состоянию на 13:28 полиция ловит двух других.

"Очень жаль, что не расстреляли при попытке побега", – добавил чиновник.

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