В Украине была попытка теракта
Источник:телеграмм Антона Геращенко
В Киеве была попытка теракта. Полиция задержала неизвестного, который оставил сумку в жилом комплексе River Mall.
Соответствующую информацию написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Это случилось 27 февраля – на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Киеве была попытка теракта
Попытка теракта в River Mall предотвратили,
– написал Геращенко.
Советник главы МВД рассказал:
- бдительный киевлянин сообщил, что некий х*р с бородой оставил рюкзак в ЖК River Mall;
- далее сотрудники Нацполиции и Главного управления разведки МОУ приехали и убедились, что там взрывчатка;
Далее по камерам установили, что этот под**ас (сотрудник воск России) заминировал с целью теракта,
– рассказал Геращенко.
Добавил, что у ДРГ было трое. По состоянию на 13:28 полиция ловит двух других.
"Очень жаль, что не расстреляли при попытке побега", – добавил чиновник.
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