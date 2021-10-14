В Украине в День защитников и защитниц прошло 400 мероприятий: никаких правонарушений не было

Денис Монастырский заявил, что в День защитников и защитниц Украины по всей стране происходило одновременно около 400 мероприятий. По его словам, во время акций никаких правоонарушений не было.

Министр внутренних дел сообщил, что полицейские, военнослужащие и спасатели в четверг, 14 октября, работали в усиленном режиме

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"Максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам празднование Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы", – отметил Денис Монастырский.

По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий! Никаких правонарушений допущено не было – приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией,

– подчеркнул глава МВД.

Кроме этого, он поблагодарил правоохранителей за качественную работу: "Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе. С праздником! Слава Украине!"

По случаю праздника в каждом уголке страны состоялись торжественные мероприятия. В частности, в Северодонецке Луганской области, впервые за 30 лет прошел военный парад.

В Украине в День защитников и защитниц состоялось 400 мероприятий / Фото из фейсбука Дениса Монастырского

День защитников и защитниц: что известно

С начала российско-украинской войны в 2014 году в Украине начали отмечать День защитника. Государственным выходным этот день является с 2015 года.

В этом году праздник претерпел определенные изменения – его переименовали в День защитников и защитниц. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвуют в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Текст публикации Дениса Монастырского:

Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий!

Полиция диалога, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии и ГСЧС максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам празднование Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы.

Никаких правонарушений допущено не было – приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией.

Выражаю благодарность всем правоохранителям за качественную работу. Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе.

Так держать!

С праздником всех!

Слава Украине!