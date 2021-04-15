Так называемая "власть" оккупированного Крыма заявила, что все возможные провокации, которые Украина якобы может устроить на границе с полуостровом, будут прекращены. Мол, благодаря оккупантам жители Крыма "находятся в безопасности".

Со словами обвинения Украины в агрессии и якобы поддержке оккупированных территорий Кремлем выступил глава так называемого "парламента" полуострова Владимир Константинов.

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Оккупанты обещают "защитить Крым"

Все провокации, если на них решится Киев, будут прекращены, а виновные будут привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться,

– цитируют Константинова российские СМИ.

По его словам, крымчане "находятся в безопасности благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом".

Константинов заявил, что политика Украины в отношении Крыма похожа на "подлость и коварство", а им якобы можно противопоставить только решительные действия и уверенность в неотвратимом наказании всех организаторов провокаций.

Обратите внимание! 14 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина при поддержке США якобы может организовать провокации с гибелью своих военных и потерей техники, чтобы начать военные действия в Крыму.

Россия стягивает военных: основное

Москва начала активно стягивать свои войска к границам Украины якобы для учений. Оружие свозили и на территорию оккупированного Крыма.

Разведка предупредила, что до 20 апреля 2021 года государство-оккупант стянет 110 тысяч военных.

Кроме того, Россия активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.

Из-за напряженной ситуации Европейское командование вооруженных сил США привело армию в максимальный уровень боеготовности. Соединенные Штаты заверили, что не оставят Украину одну в случае наступления России.

Джо Байден позвонил Владимиру Путину, где выразил обеспокоенность из-за действий на границе. Глава США предложил главе Кремля встретиться.

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Войска России у границы / Инфографика 24 канала