Їм до нас не дотягнутися, – російські окупанти в Криму погрожують Україні
Так звана "влада" окупованого Криму заявила, що всі можливі провокації, які Україна начебто може влаштувати на кордоні з півостровом, будуть припинені. Мовляв, завдяки окупантам жителі Криму "перебувають у безпеці".
Джерело:"РИА Новости"
Зі словами звинувачення України в агресії та нібито підтримки окупованих територій Кремлем виступив глава так званого "парламенту" півострова Володимир Константинов.
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Окупанти обіцяють "захистити Крим"
Всі провокації, якщо на них зважиться Київ, будуть припинені, а винних буде притягнуто до відповідальності. До нас їм не дотягнутися,
– цитують Константинова російські ЗМІ.
За його словами, кримчани "перебувають у безпеці завдяки органам безпеки й всім силовим структурам, які забезпечують мирне небо над півостровом".
Константинов заявив, що політика України щодо Криму схожа на "підлість і підступність", а їм нібито можна протиставити тільки рішучі дії й впевненість у невідворотному покаранні всіх організаторів провокацій.
Росія стягує військових: основне
- Москва почала активно стягувати свої війська до кордонів України начебто для навчань. Зброю звозили й на територію окупованого Криму.
- Розвідка попередила, що до 20 квітня 2021 року держава-окупант стягне 110 тисяч військових.
- Крім того, Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.
- Через напружену ситуацію Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності. Сполучені Штати запевнили, що не залишать Україну саму у випадку наступу Росії.
- Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну, де висловив стурбованість через дії на кордоні. Очільник США запропонував главі Кремля зустрітися.
Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу
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