Так звана "влада" окупованого Криму заявила, що всі можливі провокації, які Україна начебто може влаштувати на кордоні з півостровом, будуть припинені. Мовляв, завдяки окупантам жителі Криму "перебувають у безпеці".

Зі словами звинувачення України в агресії та нібито підтримки окупованих територій Кремлем виступив глава так званого "парламенту" півострова Володимир Константинов.

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Окупанти обіцяють "захистити Крим"

Всі провокації, якщо на них зважиться Київ, будуть припинені, а винних буде притягнуто до відповідальності. До нас їм не дотягнутися,

– цитують Константинова російські ЗМІ.

За його словами, кримчани "перебувають у безпеці завдяки органам безпеки й всім силовим структурам, які забезпечують мирне небо над півостровом".

Константинов заявив, що політика України щодо Криму схожа на "підлість і підступність", а їм нібито можна протиставити тільки рішучі дії й впевненість у невідворотному покаранні всіх організаторів провокацій.

Зверніть увагу! 14 квітня секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Україна за підтримки США начебто може організувати провокації з загибеллю своїх військових і втратою техніки, аби почати військові дії у Криму.

Росія стягує військових: основне

Москва почала активно стягувати свої війська до кордонів України начебто для навчань. Зброю звозили й на територію окупованого Криму.

Розвідка попередила, що до 20 квітня 2021 року держава-окупант стягне 110 тисяч військових.

Крім того, Росія активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.

Через напружену ситуацію Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності. Сполучені Штати запевнили, що не залишать Україну саму у випадку наступу Росії.

Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну, де висловив стурбованість через дії на кордоні. Очільник США запропонував главі Кремля зустрітися.

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Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу