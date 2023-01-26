Повестки в Украине: в ВСУ назвали законные методы вручения

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Повестки могут вручать в любом месте военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

Вручить повестку могут не только представители ТЦК. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

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Какие законные методы вручения повесток

По словам Горбача, вручить повестку также может любое должностное лицо, предусмотренное законодательством. Например, руководитель организации и предприятия, где работает военнообязанный, или даже руководитель ЖЭКа.

Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может быть применена ответственность согласно законодательству.

Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и ушел от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность,

– рассказал Горбач.

Он также призвал не вестись на российскую пропаганду, распространяющую видео, где якобы представители военкоматов незаконно вручают повестки.

Есть ли в Украине новая волна мобилизации

Горбач отметил, что сейчас никаких волн мобилизации нет. По его словам, на первом этапе у территориальных центров были большие очереди и комплектовалось много новых частей. А сейчас объемы мобилизации снизились в разы.

"Сейчас нужны специалисты на новые образцы вооружения, которые нам предоставляют партнеры. А также для доукомплектования отдельных частей, замены тех, кто на передовой с начала войны. Им нужно время на отдых. Не будет преувеличением сказать, что сейчас решающий период для наших государств "Каждый гражданин должен осознать всю ответственность, которая на него возложена законодательством, и с пониманием отнестись к мобилизационным мерам, которые проходят в государстве", – добавил полковник.

Могут ли вручить повестку за границей

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права издавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающих за границей, а также составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета и тому подобное. Их полномочия сводятся исключительно к ведению военнообязанных учета и информированию об этом соответствующих органов в Украине.

Так что пребывание на военном учете в дипучреждении пока не предусматривает возможности получения повестки от сотрудников такого учреждения.