В Украине достаточно газа для потребителей по нормальным ценам, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в украинских схемах достаточно газа по оптимальной цене для отопительного сезона. По словам главы государства, вмешательство властей позволило снизить стоимость голубого топлива.

Владимир Зеленский подчеркнул, что стоимость газа в Европе рекордно высокая. По мнению президента, именно эффективная работа правительства способствовала избежанию роста тарифов в Украине.

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Причин волноваться нет

Президент заявил, что причин для волнения нет, потому что сейчас есть достаточный объем газа для украинцев.

Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что стоимость газа могла бы достичь и 50 гривен, если бы не вмешательство власти, в частности меморандум между правительством, "Нафтогазом" и представителями местного самоуправления.

Комментируя внедрение чрезвычайного положения в энергетике в некоторых регионах, Владимир Зеленский заявил, что отопительный сезон является ответственностью как центральной, так и местной власти. Со своей стороны, центральная власть гарантирует стабильную цену и объем газа. Другие вопросы, по словам Зеленского, должны решить на местах.

Отопительный сезон в Украине