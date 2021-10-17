Володимир Зеленський наголосив, що вартість газу в Європі рекордно висока. На думку президента, саме ефективна робота уряду сприяла уникненню зростання тарифів в Україні.
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Причин хвилюватися немає
Президент заявив, що причин для хвилювання нема, тому що зараз є достатній об'єм газу для українців.
Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами,
– заявив Зеленський.
Крім того, президент наголосив, що вартість газу могла б сягнути і 50 гривень, якби не втручання влади, зокрема меморандум між урядом, "Нафтогазом" та представниками місцевого самоврядування.
Коментуючи впровадження надзвичайного стану в енергетиці в деяких регіонах, Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон є відповідальністю як центральної, так і місцевої влади. Зі свого боку, центральна влада гарантує стабільну ціну та обсяг газу. Інші питання, за словами Зеленського, повинні вирішити на місцях.
Опалювальний сезон в Україні
- Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що газу для опалювального сезону вистачить. За його словами в українських сховищах 19 мільярдів кубометрів блакитного палива. Крім того, в "Нафтогазі" пообіцяли встановити вартість газу для комунальних установ 13,7 гривні.
- Позицію того, що газу вистачить підтримав і секретар РНБО Олексій Данілов.