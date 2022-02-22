В Украине – дождь со снегом, солнце и до +10 градусов: прогноз погоды на 23 февраля

Погода в Украине в среду, 23 февраля, будет прохладной. В западных областях, Херсонщине и Крыму синоптики прогнозируют осадки, на остальной территории – солнце.

Отмечают также, что наибольшего тепла стоит ожидать на Юге, там +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Закарпатье, где температура воздуха днем опустится до +2 градусов.

Читайте также В Киеве зафиксировали окончание рекордно короткой зимы

Погода в регионах Украины

В западных регионах прогнозируют дождь со снегом. Отметки на термометрах покажут +3...+7 градусов. На Востоке – несколько теплее +3...+9 градусов, стоит ожидать солнца.

В северных областях синоптики информируют об облачности, но будет сухо. Температура составит +4 ... +6 градусов. На Юге –солнечно, предсказывают потепление до +8...+10 градусов.

В украинской столице в среду, 23 февраля, прогнозируют солнечную погоду и +4...+6 градусов.

Погода в городах Украины 23 февраля

Ужгород – +2...+4

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +7...+9

Запорожье – +8...+10

Донецк – + 7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – + 5...+7

Киев – +3...+5



Погода в Украине 23 февраля / данные Укргидрометцентра