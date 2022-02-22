В Украине – дождь со снегом, солнце и до +10 градусов: прогноз погоды на 23 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 23 февраля, будет прохладной. В западных областях, Херсонщине и Крыму синоптики прогнозируют осадки, на остальной территории – солнце.
Отмечают также, что наибольшего тепла стоит ожидать на Юге, там +8...+10 градусов. Холоднее всего будет на Закарпатье, где температура воздуха днем опустится до +2 градусов.
Читайте также В Киеве зафиксировали окончание рекордно короткой зимы
Погода в регионах Украины
В западных регионах прогнозируют дождь со снегом. Отметки на термометрах покажут +3...+7 градусов. На Востоке – несколько теплее +3...+9 градусов, стоит ожидать солнца.
В северных областях синоптики информируют об облачности, но будет сухо. Температура составит +4 ... +6 градусов. На Юге –солнечно, предсказывают потепление до +8...+10 градусов.
В украинской столице в среду, 23 февраля, прогнозируют солнечную погоду и +4...+6 градусов.
Погода в городах Украины 23 февраля
Ужгород – +2...+4
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +4...+6
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +7...+9
Запорожье – +8...+10
Донецк – + 7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – + 5...+7
Киев – +3...+5