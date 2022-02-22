Зазначають також, що найбільшого тепла варто очікувати на Півдні, там – +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на Закарпатті, де температура повітря вдень опуститься до +2 градусів.
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Погода в регіонах України
У західних регіонах прогнозують дощ зі снігом. Позначки на термометрах покажуть +3...+7 градусів. На Сході – дещо тепліше +3...+9 градусів, варто очікувати сонця.
У північних областях синоптики інформують про хмарність, але буде сухо. Температура становитиме +4…+6 градусів. На Півдні – сонячно, передбачають потепління до +8...+10 градусів.
В українській столиці у середу, 23 лютого, прогнозують сонячну погоду та +4…+6 градусів.
Погода у містах України 23 лютого
Ужгород – +2...+4
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +3...+5
Полтава – +4...+6
Дніпро – +7...+9
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +5...+7
Київ – +3...+5