В Украине еще три области могут "покраснеть", – Ляшко

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в Украине еще три области могут перейти в красную зону. Речь идет о Львовской, Ровненской и Буковине.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время встречи с журналистами и представителями СМИ.

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Министр пояснил, что в этих трех регионах несколько дней подряд ухудшаются показатели инфицирования. По его словам, во Львовской области, например, растет динамика госпитализаций.

В то же время там другие данные пока "адекватные, поэтому речь не идет о введении красного уровня ограничений".

Сегодня в Ровненской области впервые присоединился второй показатель. Если два дня второй показатель – динамика уровня госпитализации будет превышена – то она может зайти в красный уровень опасности,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что Буковина – также потенциально следующий кандидат на переход в красную зону.

В Украине – вспышка коронавируса

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить с 24 января красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области

Виктор Ляшко 20 января заявил, что количество случаев заражения свидетельствует о начале вспышки коронавируса в Украине. Министр здравоохранения уточнил, что эпицентр – западные области.

В то же время глава Минздрава указал, что самая сложная эпидситуация на Прикарпатье, а, кроме этого, негативная динамика наблюдается в:

Черновицкой;

Львовской;

Тернопольской областях.

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