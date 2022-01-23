В Украине хотят наказывать водителей за движение без света и летнюю резину: что об этом известно

Кабинет министров Украины предложил новые изменения для водителей. Речь идет об обязательной замене летной резины на зимнюю, а также о движении с включенными фарами в любое время года и время суток.

По мнению правительства, такие нововведения смогут улучшить ситуацию на дорогах и сделать движение более безопасным. Детальнее о предложениях Кабмина, их последствиях и наказаниях для нарушителей – сайт 24 канала поговорил с экспертами.

Читайте Штрафы за летнюю резину и обязательная езда со светом: какие нововведения ждут водителей

Чего хочет Кабмин В постановлении говорится, что на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции автомобиля – ближний свет фар. Кроме того, замену летней резины на зиму также планируется сделать обязательной. Нарушителей ждут штрафы в 340 гривен.

Замена летней резины: что говорят эксперты

Андрей Стеценко, адвокат, советник юридической компании RIYAKO&PARTNERS, уверен, что очень важно на законодательном уровне урегулировать вопросы сезонной замены резины. Украина располагается в такой природной широте, где очень характерно проявляются природные условия. Однако пока нет законопроекта, который бы регулировал вопрос замены резины.

Одна из причин ДТП – халатность водителей в неподдержании транспортных средств в техническом состоянии, в том числе движение и управление транспортным средством в зимний период на резине, которая не используется при низких температурах, снежном, ледовом наслоении и по техническим свойствам не отвечает природным условиям и транспортное средство становится неуправляемым. Андрей Стеценко Адвокат, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS

В то же время он заявил, что передвижение с постоянно включенным ближним светом фар необходимо только при неблагоприятных погодных условиях, а именно, когда идет дождь, ливень, снегопад или туман. Такая практика есть и в других странах.

Эксперты говорят, что водителям нужно подготовиться к новым штрафам / Фото Unsplash

Важно Законопроект о штрафных баллах: что готовят депутаты для украинских водителей

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, согласен, что на законодательном уровне следует урегулировать вопросы сезонной замены шин. Соответствующая норма в ПДД существует только как рекомендация и часто игнорируется украинскими водителями.

Когда водители экономят на резине, это повышает уровень опасности на дороге, но никакой ответственности у недоброчесных шоферов за это нет. Хотя, по-моему, она должна быть. И штраф должен быть велик. А что касается света – это дает дополнительную видимость для авто, что может спасти жизнь в случае передвижения в тумане, во время дождя или снега, а также позволит не подвергать лишнему риску себя и других участников дорожного движения. Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner

Подпункт 31.4.5 ПДД рекомендует при постоянном движении на скользких дорогах применять соответствующую резину. Зачем? Летняя резина уже не может быть столь эффективной для сцепления с дорогой, что увеличивает тормозной путь, а следовательно – повышает риск ДТП. Но законодательством до этого не было предусмотрено ни дат замены летней резины на зимнюю, ни ответственности за несвоевременную замену.

Он подчеркнул, что в случае принятия постановления водителей будут ожидать усиленные проверки и штрафы.

Другая сторона медали

Адвокат Вадим Володарский уверен, что подобные предложения нецелесообразны, особенно, что касается жесткой привязки к дате замены шин.

Хотя территория Украины и не так разнообразна по климатическим зонам, как США или Россия, но все же погодные условия в Сумской области и в Одесской или Херсонской могут сильно отличаться. И устанавливать единые правила и даты в этом случае, мягко говоря, нелогично. Вадим Володарский Управляющий партнер Адвокатского бюро Вадима Володарского

Он добавил, что в разные годы погода также преподносит сюрпризы. К примеру, в 2021 году смена шин на зимние не была актуальна где-то до середины ноября.

Предложенная норма также исключит возможность эксплуатации в начале весны и в конце осени подавляющего большинства мототехники. Поскольку на езду в зимних условиях она не рассчитана, а зимней резины для большинства мотоциклов просто нет. Мотоциклисты обычно открывают сезон в зависимости от погодных и дорожных условий (обычно в марте) и ездят до середины ноября.

Также адвокат не поддерживает и обязательную езду с включенными фарами в течение целого года.

В городе днем ​​ближний свет вообще не в силах дать какого-то выигрыша по безопасности, а вот эксплуатацию многих советских автомобилей с конструктивно слабыми генераторами, сделает практически невозможной вообще. А глаза от мигания огоньков будут уставать еще сильнее и в любое время года,

– объяснил Володарский.

Что делать, если ваша машина застряла в снегу: смотрите видео