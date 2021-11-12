Украине хватит и газа, и угля для нормального отопительного сезона, – Шмыгаль
Источник:"Право на власть"
Украине хватит топлива для нормального отопительного сезона. Говорится, что даже в случае "жесткого" варианта, газа и угля в стране достаточно.
Речь идет об отопительном сезоне 2021 – 2022 годов. Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире программы.
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Газа хватит на отопительный сезон
У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17, 6 миллиардов кубометров в хранилищах. Из них 1,4 миллиарда – это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими забран из Украины,
– заявил премьер.
Политик рассказал, что даже при условии, что есть 16 миллиардов кубометров газа, этого "абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд". В частности потому, что:
- за отопительный сезон Украина использует 8 миллиардов кубометров;
- если жесткий и холодный отопительный сезон – 10 миллиардов кубометров.
Поэтому у нас газа абсолютно достаточно,
– заверил премьер.
Угля на отопительный сезон хватит, – Шмыгаль
"В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 миллионов тонн (угля – 24 канал). 8 миллионов тонн – это наша добыча, а немножко больше 2 миллионов тонн – это то, что дозаказано по импорту", – заявил премьер.
Денис Шмыгаль пояснил, что "на отопительный сезон угля хватит". Зато неравномерность поставок политик объяснил тем, что сейчас в мире есть дефицит, энергетический кризис.
Последние новости по газу
- 10 ноября Владимир Зеленский заявил, что каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают в Украине игру под названием "искусственный дефицит", разгоняя новости о нехватке угля и газа.
- В этот же день глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Россия не использует газ как оружие. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с американским коллегой.
- Кстати, в течение нескольких месяцев из-за нехватки газа в Европе цены на газ неоднократно были рекордными. На что Россия обещала увеличить поставки газа в Европу, но – из-за своего "Северного потока-2".