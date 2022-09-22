Это приведет к финалу человеческой истории, – Вигиринский о последствиях использования ядерного оружия

Ядерные угрозы путина следует воспринимать всерьез. Однако ни в коем случае ни Украина, ни Запад не должны вестись на шантаж российского диктатора. Ибо будет только хуже.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, нужно четко отдавать себе отчет, что россия действительно может применить ядерное оружие. Однако это не должно стать поводом для капитуляции Украины или капитуляции в поддержке среди международных партнеров.

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Если дойдет до ядерной войны – это конец

Если Запад поведется на шантаж путина и прекратит поставлять оружие, то Украина в итоге проиграет. Это не остановит диктатора, и он так же сможет шантажировать и другие государства.

Под влиянием этой угрозы применение ядерного оружия, если теоретически путин подойдет к границам Финляндии или стран Балтии, они тоже тогда должны присоединиться к его территории? По такой логике он дойдет до Лиссабона. И будет говорить, что у него ядерное оружие,

– отметил Вигиринский.

Если ядерный шантаж сработает, то фактически мир вернется в эпоху, когда понятие суверенитета государств было ничем, а все решала военная сила. В этом случае все равно наступит момент, когда столкнутся другие ядерные государства. А такая война поставит точку в существовании планеты. Именно поэтому никто не желает применять ядерное оружие.

По мнению Вигиринского, аргумент ядерного оружия – это будет последний в целом ряд попыток россии посадить Украину за стол переговоров, чтобы навязать свою позицию. Оккупанты попытаются заставить Киев капитулировать или заморозить войну.

В случае последнего варианта это позволит россии восстановить экономику, подтянуть резервы, улучшить состояние армии и через 10 – 15 лет снова вернуться к открытой войне.

Поэтому поддаваться этому шантажу нельзя. Ни нам. Ни партнерам,

– подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский о ядерном шантаже россии: смотрите видео

Напомним, 21 сентября путин в своем обращении объявил так называемую "частичную мобилизацию" в россии. А также пригрозил миру применить ядерное оружие.

Несколько ранее, 17 сентября, президент США Джо Байден предупредил путина – если он применит ядерное или химическое оружие, то будут серьезные последствия.