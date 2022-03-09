В Украине из-за войны потребление электроэнергии упало на 40%
9 марта 2022 , 15:36Читати новину українською
Источник:телеграм "Энергоатома"
С начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%.
Об этом говорится в исследовании аналитиков GMK Center "Украинская энергосистема остается стабильной".
К теме Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время: почему это важно
Следует отметить, что особую опасность представляют боевые действия в районах расположения атомных электростанций.
Потребление электроэнергии в Украине упало на 40% от начала российского вторжения,
– говорится в сообщении.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Интересно – комментарий "Энергоатома" из-за полного обесточивания ЧАЭС: смотрите видео