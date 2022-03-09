В Украине из-за войны потребление электроэнергии упало на 40%

С начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%.

Об этом говорится в исследовании аналитиков GMK Center "Украинская энергосистема остается стабильной".

К теме Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время: почему это важно

Следует отметить, что особую опасность представляют боевые действия в районах расположения атомных электростанций.

Потребление электроэнергии в Украине упало на 40% от начала российского вторжения,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Интересно – комментарий "Энергоатома" из-за полного обесточивания ЧАЭС: смотрите видео