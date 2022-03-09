Про це мовиться у дослідженні аналітиків GMK Center "Українська енергосистема залишається стабільною".
До теми Єврокомісія має намір приєднати Україну до енергомережі ЄС найближчим часом: чому це важливо
Варто зауважити, що особливу небезпеку становлять бойові дії у районах розташування атомних електростанцій.
Споживання електроенергії в Україні впало на 40% від початку російського вторгнення,
– мовиться у повідомленні.
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