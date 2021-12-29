Раньше такое требование уже отменяли для тех, кто приезжал с оккупированных территорий, чтобы получить вакцину. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают в Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий,

– заявил он.

Также Ляшко назвал и другие решения, которые приняли на заседании правительства. Среди них он выделил то, что приняли постановление, регулирующее вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2022 году. Также продлили действие двух пилотных проектов на 2022 год.

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В России выдвигали новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Оккупанты хотели, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину "Спутник V".

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла, что Украина не намерена признавать российский "Спутник V" в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. Поскольку у нашего государства есть возможности обеспечить вакцинацию граждан.

Также ежедневно КПВВ "Станица Луганская" принимает до 3 000 человек. У большинства граждан – мирные намерения и цели. Но бывает, что пересечь линию разграничения пытаются и боевики.

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