Раніше таку вимогу вже скасовували для тих, хто приїжджав з окупованих територій, щоб отримати вакцину. Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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Скасували вимогу щодо самоізоляції для українців, які в’їжджають в Україну через КПВВ з тимчасово окупованих територій,

– заявив він.

Також Ляшко назвав й інші рішення, які прийняли на засіданні уряду. Серед них він виділив те, що ухвалили постанову, яка регулює питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році. Також продовжили дію двох пілотних проєктів на 2022 рік.

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У Росії висували нову умову відкриття КПВВ на Донбасі. Окупанти хотіли, щоб Україна визнала їхню несертифіковану вакцину "Супутник V".

Натомість міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що Україна не має наміру визнавати російський "Супутник V" в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Оскільки у нашої держави є можливості забезпечити вакцинацію громадян.

Також щодня КПВВ "Станиця Луганська" приймає до 3 000 людей. У більшості громадян – мирні наміри та цілі. Та буває, що перетнути лінію розмежування намагаються й бойовики.

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